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Джеруто заработала 70 тысяч долларов за победу на ЧМ по легкой атлетике

Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике на 3000 метров с препятствиями на мировом первенстве в Орегоне (США).

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