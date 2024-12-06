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Новый беспилотник может ходить, прыгать и взлетать, как птица

Новый беспилотник может ходить, прыгать и взлетать, как птица

«Как ворон летит» – выражение, означающее кратчайшее расстояние между двумя точками, но сотрудники Лаборатории интеллектуальных систем (LIS) восприняли эту фразу буквально, создав RAVEN (Robotic Avian-inspired Vehicle for multiple ENvironments).

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