Новый беспилотник может ходить, прыгать и взлетать, как птица

«Как ворон летит» – выражение, означающее кратчайшее расстояние между двумя точками, но сотрудники Лаборатории интеллектуальных систем (LIS) восприняли эту фразу буквально, создав RAVEN (Robotic Avian-inspired Vehicle for multiple ENvironments).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии