МВД выявило новые механизмы противодействия школьной травле

Как отличить детскую ссору от систематической травли в школе? Что делать родителям, если ребёнок страдает от буллинга? Мы расскажем, как выявить тревожные признаки и какие шаги предпринять для защиты ребёнка и сотрудничества со школой.
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