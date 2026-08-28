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Царьград

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МВД выявило новые механизмы противодействия школьной травле

МВД выявило новые механизмы противодействия школьной травле

Как отличить детскую ссору от систематической травли в школе? Что делать родителям, если ребёнок страдает от буллинга? Мы расскажем, как выявить тревожные признаки и какие шаги предпринять для защиты ребёнка и сотрудничества со школой.

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