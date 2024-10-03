Жога намерен принимать кадровые решения после знакомства с командой в УрФО

Экс-командир батальона «Спарта» Артём Жога, назначенный президентом России Владимиром Путиным своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УрФО), планирует принимать кадровые решения в команде полпредства после знакомства с действующей.
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