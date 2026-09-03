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Спорт Уик-Энд

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«Зачем Вы своим решением про лимит забираете деньги у бабушек и дедушек из бюджета страны» - агент Селюк обратился к министру спорта

«Зачем Вы своим решением про лимит забираете деньги у бабушек и дедушек из бюджета страны» - агент Селюк обратился к министру спорта

«Я хочу сделать обращение к министру спорта России Михаилу Дегтяреву, - заявил известный футбольный агент Дмитрий Селюк.

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