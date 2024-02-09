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Автоэксперт Целиков: российскому авторынку нужен китайский Ford Focus

Автоэксперт Целиков: российскому авторынку нужен китайский Ford Focus

На сегодняшний день в России ниша «условно дешевых» машин для среднего класса пуста. Ее смогли бы занять автомобили Ford Focus китайского производства, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в беседе с «Ридусом».

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