Автоэксперт Целиков: российскому авторынку нужен китайский Ford Focus

На сегодняшний день в России ниша «условно дешевых» машин для среднего класса пуста. Ее смогли бы занять автомобили Ford Focus китайского производства, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в беседе с «Ридусом».
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