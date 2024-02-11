Керченский полицейский получил Золотой грифон

В Керчи полицейский стал победителем рейтинга достижений «Золотой грифон 2023!». По итогам года в ходе рейтинга общественного мнения за достижения в области правопорядка статуэткой «Золотой грифон» был награжден начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Керчи подполковник полиции Николай Пограничный.