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Керченский полицейский получил Золотой грифон

Керченский полицейский получил Золотой грифон

В Керчи полицейский стал победителем рейтинга достижений «Золотой грифон 2023!». По итогам года в ходе рейтинга общественного мнения за достижения в области правопорядка статуэткой «Золотой грифон» был награжден начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Керчи подполковник полиции Николай Пограничный.

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