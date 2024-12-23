«Высказывания Федорищева нуждаются в проверке»

Уходящий 2024 год был сложным для российских футбольных судей. Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич, а также председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС Павел Каманцев часто подвергались критике со стороны клубов РПЛ.