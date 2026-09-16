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Алибасов-младший подал на жену встречный иск о местожительстве ребенка

Алибасов-младший подал на жену встречный иск о местожительстве ребенка

В Пресненском районном суде продолжают рассматривать иск десятой жены сына известного музыкального продюсера и шоумена Бари Алибасова  к мужу об определение местожительства общего ребенка Эммы и взыскании алиментов .

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