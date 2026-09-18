Пассажиры из Тимирязевского выскажут своё мнение о поездках на МЦК

Жители Тимирязевского района получили возможность высказать свое мнение о Московском центральном кольце (МЦК) в рамках нового опроса на платформе «Активный гражданин».
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