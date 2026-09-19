Южная Корея квалифицировалась в "Финал восьми" Кубка Дэвиса

Команда Южной Кореи одержала победу над сборной Индии во втором раунде Кубка Дэвиса благодаря успеху Квон Сун Ву.
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