Андрей Бочкарев: Девелопер в Москве запатентовал технологию инновационного строительства

Девелопер в Москве запатентовал технологию инновационного строительстваЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что крупная девелоперская компания получила в российской столице патент на технологию, позволяющую сократить сроки строительства до 10-15%.
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