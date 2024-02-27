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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Андрей Бочкарев: Девелопер в Москве запатентовал технологию инновационного строительства

Андрей Бочкарев: Девелопер в Москве запатентовал технологию инновационного строительства

Девелопер в Москве запатентовал технологию инновационного строительстваЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что крупная девелоперская компания получила в российской столице патент на технологию, позволяющую сократить сроки строительства до 10-15%.

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