Police name gunman, constable wounded in Ontario synagogue shooting

Authorities in southern Ontario have identified the gunman and the police constable shot in an exchange of gunfire near a synagogue over the weekend.
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