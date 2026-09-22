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Police name gunman, constable wounded in Ontario synagogue shooting

Authorities in southern Ontario have identified the gunman and the police constable shot in an exchange of gunfire near a synagogue over the weekend.

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