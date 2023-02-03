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США опровергли слухи о переговорах Путина с ЦРУ по уступкам Украины

США опровергли слухи о переговорах Путина с ЦРУ по уступкам Украины

В Белом доме заявили о беспочвенности слухов о переговорах президента Российской Федерации Владимира Путина с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом по вопросам возможных территориальных уступок Украины.

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