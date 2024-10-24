В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое занятие для маленьких спортсменов.

В преддверии осенних каникул с целью предотвращения дорожно-транспортного травматизма, в спортивной школе «Рекорд» отделения вольной борьбы состоялась профилактическая беседа инспектора Госавтоинспекции о Правилах дорожного движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии