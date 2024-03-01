Краснодарский край: как мировой суд может в «машину времени» превратиться

Бывает так, что семья фактически распалась, суд развёл супругов, но бывший муж внезапно погибает, а потом выясняется, что брак, странным образом, не расторгнут, хотя судебное заседание по данному вопросу состоялось и решение было вынесено? Оказывается — бывает.
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