Краснодарский край: как мировой суд может в «машину времени» превратиться

Бывает так, что семья фактически распалась, суд развёл супругов, но бывший муж внезапно погибает, а потом выясняется, что брак, странным образом, не расторгнут, хотя судебное заседание по данному вопросу состоялось и решение было вынесено? Оказывается — бывает.