Воронежскую область атаковали более 35 беспилотников, есть повреждения

Гусев сообщил, что, по предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства.
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