За рулем
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За рулем

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Свежие комментарии

  • Алексей Абрамов
    А почему бы и не делать ставку на эту парочку, если под парочкой подразумевать именно два очень серьезных автоконцерн...Чудесная парочка:...
  • Тарас Савельев
    Так это б/у. А новые машины покупают с нормальным рулем, а не торчащим из перчаточника. Многим хочется ездить на таки...Россияне массово ...
  • Анастасия Гончарова
    какой же дурак будет брать хлам по таким заоблачным ценам😡Выручка с продажи...

Названы основные минусы кроссовера Renault Kaptur с пробегом

Названы основные минусы кроссовера Renault Kaptur с пробегом

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал, что основные жалобы владельцев первого поколения к своим машинам связаны с поломками вариативной коробки передач и низким качеством материалов отделки салона.

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