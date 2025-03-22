Названы основные минусы кроссовера Renault Kaptur с пробегом

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал, что основные жалобы владельцев первого поколения к своим машинам связаны с поломками вариативной коробки передач и низким качеством материалов отделки салона.
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