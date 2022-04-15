Анонс развлекательных мероприятий в ближайшие выходные

Анонс развлекательных мероприятий в ближайшие выходные

Грядущий уикенд подготовил жителям Уссурийска насыщенную развлекательную программу. Составить собственный увеселительный маршрут и не пропустить самое интересное поможет обзор ИА UssurMedia.

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