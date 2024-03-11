Власти ХМАО купят у структур мецената Алекперова музыкальную школу за 610 млн рублей

Власти Ханты-Мансийского автономного округа выкупят у структур, связанных с бывшим президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым построенную в Когалыме музыкальную школу.
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