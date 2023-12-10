Сербия, Болгария и Азербайджан запустили в Нише газопровод

Президенты Сербии Александар Вучич, Болгарии Румен Радев и Азейрбайджана Ильхам Алиев 10 декабря приняли участие в торжественной церемонии запуска газового интерконнектора между Сербией и Болгарией, состоявшейся вблизи сербского города Ниш.
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