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Парламентская газета

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Сербия, Болгария и Азербайджан запустили в Нише газопровод

Сербия, Болгария и Азербайджан запустили в Нише газопровод

Президенты Сербии Александар Вучич, Болгарии Румен Радев и Азейрбайджана Ильхам Алиев 10 декабря приняли участие в торжественной церемонии запуска газового интерконнектора между Сербией и Болгарией, состоявшейся вблизи сербского города Ниш.

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