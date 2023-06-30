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Агент Клаудиньо опроверг договоренность с «Фламенго»: «Это ложь»

– Последнее время в бразильских СМИ все чаще обсуждают, что вы якобы ведете переговоры с местными клубами и с «Зенитом» о возвращении Клаудиньо в Бразилию.

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