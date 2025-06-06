БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Нацизм в каждый дом: получите и распишитесь ﻿

Нацизм в каждый дом: получите и распишитесь ﻿

Александр ДубровскийГлупо стучаться в открытую дверь Ещё глупее стучаться в дверь закрытую Современные выборные технологии позволяют протащить на высшие уровни власти кого угодно: от ранее никому неизвестного персонажа, до любого представителя флоры и фауны (Калигула соврать не даст).

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Комментарии
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Misha Glusch
есть повод уничтожить манхэттэн, вместе  с нюёрком и сраной оон, чи оун...
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