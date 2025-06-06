Нацизм в каждый дом: получите и распишитесь ﻿

Александр ДубровскийГлупо стучаться в открытую дверь Ещё глупее стучаться в дверь закрытую Современные выборные технологии позволяют протащить на высшие уровни власти кого угодно: от ранее никому неизвестного персонажа, до любого представителя флоры и фауны (Калигула соврать не даст).