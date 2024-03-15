Пора купаться: панда Катюша уползает от мамы и не хочет принимать ванну

Маленькая панда Катюша старается до последнего оттянуть момент начала водных процедур. Мыться ей совсем не хочется — намного интереснее исследовать все вокруг и лишний раз уползти от любимой мамы-медведицы Диндин.
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