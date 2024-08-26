Пробитый череп лежал в пяти метрах от скелета: в Сестрорецке грибник нашел останки пропавшего зимой байкера

В Курортном районе Петербурга грибник нашел в лесу череп и байкерскую куртку. Оказалось, что погибший при неустановленных обстоятельствах мужчина 1984 года рождения находится с 20 февраля в розыске как пропавший без вести.
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