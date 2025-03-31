Ефимов: в 11 округах Москвы построят жилые и деловые кварталы в рамках программы КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что программа комплексного развития территорий (КРТ) началась в столице в 2020 году, и с тех пор утверждены проекты планировок для 40 проектов редевелопмента участков общей площадью более 486 га.