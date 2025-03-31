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  • Анастасия Гончарова
    западу и пиндосам вообще никогда нельзя верить, это лживые до самых корней прогнившие свиньи...😡Замглавы МИД Рябк...
  • Eduard
    Будут всякие твари пришедшие на преступлении к власти нам указывать как дить.Их вешатт надо работников ТЦК это излечи...Избивший женщин в...
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    Все плюют на полициюи уголовников ТЦК,это банда!Избивший женщин в...

Ефимов: в 11 округах Москвы построят жилые и деловые кварталы в рамках программы КРТ

Ефимов: в 11 округах Москвы построят жилые и деловые кварталы в рамках программы КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что программа комплексного развития территорий (КРТ) началась в столице в 2020 году, и с тех пор утверждены проекты планировок для 40 проектов редевелопмента участков общей площадью более 486 га.

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