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Рубио: США видят, что ситуация на Украине идет не к завершению конфликта

Рубио: США видят, что ситуация на Украине идет не к завершению конфликта

Штаты видят, что ситуация вокруг Украины развивается не в направлении завершения конфликта, заявил госсекретарь Марко Рубио во время визита в Исландию.

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