Теперь только тюрьма или виселица: Зеленского красиво развели юристы Трампа

Владимир Соловьев

КОЛОНИЗАТОРЫ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. НО НАПРАСНО АМЕРИКАНСКИЕ КОЛОНИЗАТОРЫ ПОДСОВЫВАЮТ УКРАИНЕ НА ПОДПИСЬ ВСЯКИЕ БУМАЖКИ НА ВЛАДЕНИЕ УКРАИНОЙ: УКРАИНА - ЭТО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗЕМЛЯ РОССИИ. ЧТО БЫ ПОДТВЕРДИТЬ ЭТО У РОССИИ ЕСТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ. И НЕ ТОЛЬКО: ЕСТЬ "БРАТЬЯ" - "САРМАТ", "ОРЕШНИК", "ЦИРКОН" И МНОГОЕ ДРУГОЕ!