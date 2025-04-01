Со вчерашнего вечера весь Голливуд уже почти сжевал локти от зависти: Трамп со товарищи представили публике последний акт криминально-приключенческой драмы «Ловушка для зеленого коротышки», где провинциальному комедианту подсовывали куски роли халифа на час, а в итоге на него повесили все долги погорелого театра.
Теперь только тюрьма или виселица: Зеленского красиво развели юристы Трампа
Комментарии
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Владимир Соловьев
КОЛОНИЗАТОРЫ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. НО НАПРАСНО АМЕРИКАНСКИЕ КОЛОНИЗАТОРЫ ПОДСОВЫВАЮТ УКРАИНЕ НА ПОДПИСЬ ВСЯКИЕ БУМАЖКИ НА ВЛАДЕНИЕ УКРАИНОЙ: УКРАИНА - ЭТО ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗЕМЛЯ РОССИИ. ЧТО БЫ ПОДТВЕРДИТЬ ЭТО У РОССИИ ЕСТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ. И НЕ ТОЛЬКО: ЕСТЬ "БРАТЬЯ" - "САРМАТ", "ОРЕШНИК", "ЦИРКОН" И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
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1 час.
Людмила Феденюк
Интересно,какой карде балет будут исполнять на Банковой теперь?
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20 мин.
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