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Царьград

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"У него были необыкновенные глаза": Бывшая жена раскрыла причину смерти Юрия Лопарёва из сериала "Ликвидация"

"У него были необыкновенные глаза": Бывшая жена раскрыла причину смерти Юрия Лопарёва из сериала "Ликвидация"

Стала известна причина смерти актера Юрия Лопарёва из сериалов "След", "Глухарь" и "Ликвидация". Тайну раскрыла экс-жена артиста.

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