Чепиков о недопуске Евлоева до отбора к ОИ-2024: «Националистические настроения в западных странах имеют место. Дело доходит до абсурда»

Ранее в Федерации спортивной борьбы России сообщили, что международная федерация (UWW) не разрешила олимпийскому чемпиону Мусе Евлоеву участвовать в квалификации к Играм в Париже: «Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката «Нет нацизму!» «Это, к большому сожалению, еще раз доказывает, что националистические настроения в западных странах имеют место быть.