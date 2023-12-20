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В Петербурге задержали студента-эквадорца за развращение детей в Telegram

По данному факту возбудили уголовное дело. В Петербурге накануне задержали 21-летнего гражданина Эквадора, студента 1 курса одного из городских вузов, по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

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