В Петербурге задержали студента-эквадорца за развращение детей в Telegram

По данному факту возбудили уголовное дело. В Петербурге накануне задержали 21-летнего гражданина Эквадора, студента 1 курса одного из городских вузов, по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.
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