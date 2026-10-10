МЛС. «Интер Майами» Месси против «Ди Си Юнайтед», «Атланта» Миранчука сыграет с «Цинциннати», «Канзас Сити» Шапи против «Портленда»

В регулярном чемпионате МЛС в ночь на воскресенье « Интер Майами » Лионеля Месси примет « Ди Си Юнайтед », « Атланта » Алексея Миранчука сыграет дома с «Цинциннати», «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова – с «Портлендом».
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