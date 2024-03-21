Я решила, что хватит с моего ребенка школы, и перевела его на домашнее обучение. И вот что вышло

В последние годы значительно вырос интерес к обучению детей «на дому». Родители, которые по тем или иным причинам не довольны системой школьного образования, решают взять на себя обязанности по организации обучения ребенка.
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