"Тампа-Бэй Лайтнинг" победил "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:1 в НХЛ

"Тампа-Бэй Лайтнинг" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче НХЛ. На стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" победителями отметились Янни Гурд, Брейден Пойнт и Никита Кучеров, который записал шайбу и две передачи.