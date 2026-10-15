Владелец сети спутниковой связи Starlink («Старлинк») Илон Маск предупредил главу киевского режима Владимира Зеленского о необходимости уступок в конфликте с Россией, временно ограничив скорость своего интернета на Украине, однако вскоре снял ограничения, и дроны ВСУ вновь полетели в сторону РФ.