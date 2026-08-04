Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Как выглядели идеалы женской красоты в разных странах мира в разные эпохи

Как выглядели идеалы женской красоты в разных странах мира в разные эпохи

Представления о женской красоте никогда не оставались одинаковыми надолго. То, что считалось идеалом внешности 100 лет назад, сегодня может выглядеть совершенно непривычно, а современные тренды в прошлом и вовсе вызвали бы удивление.

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