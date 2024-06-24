Водителей могут начать лишать прав за незаконную установку знака «Инвалид»

Проект о лишении водительских прав на срок от трех месяцев разработали депутаты Госдумы. Мера будет применяться к нарушителям, которые незаконно используют знак «Инвалид» на автомобиле, пишет РИА Новости.
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