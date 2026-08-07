Петровский парк
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петровский парк

23 подписчика

Мэр Москвы рассказал об итогах работы градостроительного комплекса

Сергей Собянин сообщил, что градостроительный комплекс сохраняет роль драйвера развития Москвы. За семь месяцев 2026 года основные задачи строителей связаны с созданием комфортной городской среды, развитием инженерной и транспортной инфраструктуры и программой реновации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии