Мэр Москвы рассказал об итогах работы градостроительного комплекса

Сергей Собянин сообщил, что градостроительный комплекс сохраняет роль драйвера развития Москвы. За семь месяцев 2026 года основные задачи строителей связаны с созданием комфортной городской среды, развитием инженерной и транспортной инфраструктуры и программой реновации.
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