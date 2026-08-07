Мэр Москвы рассказал об итогах работы градостроительного комплекса

Сергей Собянин сообщил, что градостроительный комплекс сохраняет роль драйвера развития Москвы. За семь месяцев 2026 года основные задачи строителей связаны с созданием комфортной городской среды, развитием инженерной и транспортной инфраструктуры и программой реновации.