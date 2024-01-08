На Украине уничтожен 20-летний американский морпех-наемник

ВС РФ уничтожили на Украине 20-летнего американского морпеха-наемника Брайана Российские войска уничтожили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине 20-летнего американского морпеха.
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