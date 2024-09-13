Продавцы табака в ДФО скорректируют бизнес в 2025 году

Продавцы никотинсодержащей продукции и табака скорректируют бизнес в следующем году. По данным статистики, в Хабаровском и Приморском крае, а также Амурской области, сосредоточено порядка 4,1% всех магазинов, реализующих эту продукцию в России.
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