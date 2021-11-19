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Ксения Бородина на «Ледниковом периоде» испытала приступ панической атаки

Ксения Бородина на «Ледниковом периоде» испытала приступ панической атаки

Телеведущая призналась в этом Алине Загитовой. Ксения Бородина на "Ледниковом периоде" испытала приступ панической атаки предоставлено Пресс-службойВ восьмом выпуске «Ледникового периода» участники катались под кавер-версии популярных песен.

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