Телеведущая призналась в этом Алине Загитовой. Ксения Бородина на "Ледниковом периоде" испытала приступ панической атаки предоставлено Пресс-службойВ восьмом выпуске «Ледникового периода» участники катались под кавер-версии популярных песен.