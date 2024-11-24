Песков назвал беспрецедентной ситуацию между Россией и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что ситуация в отношениях РФ и США беспрецедентна и назвал удар российской баллистической ракетой "Орешник" предупредительным "звоночком".
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