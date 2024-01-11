Средство для восстановления костной ткани создадут российские и иранские ученые

Ученые Томского государственного университета и Технологического университета имени Шарифа (Тегеран, Иран) разрабатывают новое средство для лечения остеопороза, которое позволит эффективно восстанавливать костную ткань.
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