Диетолог Залетова предупредила об опасности употребления алкоголя худеющими людьми

Люди с лишним весом легче переносят алкогольные напитки, чем худые. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала диетолог Татьяна Залетова, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.
Люди с лишним весом легче переносят алкогольные напитки, чем худые. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала диетолог Татьяна Залетова, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.
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