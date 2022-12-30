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Диетолог Залетова предупредила об опасности употребления алкоголя худеющими людьми

Диетолог Залетова предупредила об опасности употребления алкоголя худеющими людьми

Люди с лишним весом легче переносят алкогольные напитки, чем худые. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала диетолог Татьяна Залетова, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.

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