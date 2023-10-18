Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему в правительстве России сидят иностранные граждане? Из воюющих с нами стран!

Почему в правительстве России сидят иностранные граждане? Из воюющих с нами стран!

Многие ли сейчас люди вообще понимают, какое высокое значение испокон веков вкладывалось в понятие Гражданин? Тысячелетия назад, племена живущие на Апеннинском полуострове, вели кровопролитные войны с Римом, требуя статуса граждан.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Тот, у кого есть возможность и способен БЫ это сделать, не будут пилить ножки кресел, в которых весьма удобно расположились и принимать Законы ПРОТИВ СЕБЯ!! ... В России вообще.... Вот смотрите. В Польше, на днях, были выборы и на них был   вынесен вопрос &quot;об увеличении сроков выхода на пенсию&quot;.... Людям предложили выразить свою волю по этому вопросу.... А у нас просто ПРИНЯЛИ ЗАКОН об увеличении  сроков выхода на пенсию, и все. В приказном порядке. А согласны люди с этим, не согласны, НИКОГО ЭТО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!!
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11 час.
VG
Vasily Golov
Обладатели второго паспорта обязаны сообщить МВД.Крым,Севастополь,Донбасс Херсонская,Запорожская обл имеют паспорт Украины и России. Таджики,узбеки,киргизы получили российский паспорт.Свой не выбросили.Звезды эстрады и театра имеют другой паспорт.390 тыс иностранным гражданам Россия платит пенсии.
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11 час.
Аршак Меликджанян
называется, привет шиза.
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7 час.

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