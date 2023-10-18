Почему в правительстве России сидят иностранные граждане? Из воюющих с нами стран!

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лина любимцева

Тот, у кого есть возможность и способен БЫ это сделать, не будут пилить ножки кресел, в которых весьма удобно расположились и принимать Законы ПРОТИВ СЕБЯ!! ... В России вообще.... Вот смотрите. В Польше, на днях, были выборы и на них был вынесен вопрос "об увеличении сроков выхода на пенсию".... Людям предложили выразить свою волю по этому вопросу.... А у нас просто ПРИНЯЛИ ЗАКОН об увеличении сроков выхода на пенсию, и все. В приказном порядке. А согласны люди с этим, не согласны, НИКОГО ЭТО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!!