В отдельном гвардейском соединении ВДВ из Улан-Удэ открылась выставка регионального отделения Русского географического общества

Центральное место на выставке занимает литература, рассказывающая о важнейших этапах развития войск, их реформировании, способах комплектования, организации и вооружении.
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