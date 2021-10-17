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В отдельном гвардейском соединении ВДВ из Улан-Удэ открылась выставка регионального отделения Русского географического общества

В отдельном гвардейском соединении ВДВ из Улан-Удэ открылась выставка регионального отделения Русского географического общества

Центральное место на выставке занимает литература, рассказывающая о важнейших этапах развития войск, их реформировании, способах комплектования, организации и вооружении.

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