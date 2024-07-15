Байден распорядился пересмотреть меры безопасности на съезде республиканцев

Американский президент Джо Байден заявил, что дал распоряжение Секретной службе Соединенных Штатов пересмотреть меры по обеспечению безопасности на съезде Республиканской партии, который открывается в понедельник в городе Милуоки.
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