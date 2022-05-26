Военное обозрение

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Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму

Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму

После госпереворота 2014 года власти незалежной на протяжении восьми лет готовились к «решающей схватке» с Россией, питая себя иллюзорной перспективой разгрома ВС РФ и оккупации всего Донбасса.

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