После госпереворота 2014 года власти незалежной на протяжении восьми лет готовились к «решающей схватке» с Россией, питая себя иллюзорной перспективой разгрома ВС РФ и оккупации всего Донбасса.
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