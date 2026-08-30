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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев о ЧМ по хоккею: «Практически не смотрел, мне не очень интересно. Когда сам играешь – другое дело»

Защитник « Юты »  Михаил Сергачев  заявил, что не смотрел минувший чемпионат мира по хоккею, который проходил с 15 по 31 мая в Швейцарии.

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