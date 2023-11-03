Многофункциональный корт и детскую игровую площадку установили в Актогайском районе

В двух сёлах Актогайского района оборудовали многофункциональный корт и детскую игровую площадку. Их уже облюбовали юные актогайцы и любители активного отдыха, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии